UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunun kuraları çekildi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri, Nyon'da yapılan kura çekiminde belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu play-off turu kuraları çekildi.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde eşleşmeler belli oldu. Organizasyonda 3. ön eleme turu ilk maçları 3-4 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 10 Ağustos'ta oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları 17-18 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 24-25 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Şampiyonlar Yolu'nda eşleşmeler şöyle gerçekleşti:
FC Salzburg (Avusturya) - Brøndby (Danimarka)
CFR Cluj (Romanya) / Young Boys (İsviçre) - Ferencvaros (Macaristan) / Slavia Prag (Çekya)
Malmö (İsveç) / Rangers (İskoçya) - Olympiakos (Yunanistan) / Ludogorets (Bulgaristan)
Kızılyıldız (Sırbistan) / Sheriff Tiraspol (Moldova) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) / Legia Varşova (Polonya)
Lig Yolu eşleşmeleri ise şu şekilde:
Monaco (Fransa) / Sparta Prag (Çekya) - Genk (Belçika) / Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
Spartak Moskova (Rusya) / Benfica (Portekiz) - PSV Eindhoven (Hollanda) / Midtjylland (Danimarka)
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