UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunun kuraları çekildi

02 Ağustos 2021 Pazartesi, 13:38

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu play-off turu kuraları çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde eşleşmeler belli oldu. Organizasyonda 3. ön eleme turu ilk maçları 3-4 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 10 Ağustos'ta oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları 17-18 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 24-25 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Şampiyonlar Yolu'nda eşleşmeler şöyle gerçekleşti:

FC Salzburg (Avusturya) - Brøndby (Danimarka)

CFR Cluj (Romanya) / Young Boys (İsviçre) - Ferencvaros (Macaristan) / Slavia Prag (Çekya)

Malmö (İsveç) / Rangers (İskoçya) - Olympiakos (Yunanistan) / Ludogorets (Bulgaristan)

Kızılyıldız (Sırbistan) / Sheriff Tiraspol (Moldova) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) / Legia Varşova (Polonya)

Lig Yolu eşleşmeleri ise şu şekilde:

Monaco (Fransa) / Sparta Prag (Çekya) - Genk (Belçika) / Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

Spartak Moskova (Rusya) / Benfica (Portekiz) - PSV Eindhoven (Hollanda) / Midtjylland (Danimarka)