Galatasaray, yeni futbolcuları PSV maçına yetiştirmeye çalışıyor
Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 21 Temmuz’da PSV ile karşılaşacak Galatasaray’da, iki transferin bu maça yetişmesi için yoğun mesai harcanıyor.
Sarı-Kırmızılıların, bonservisi elinde bulunan Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt ve Benfica’dan Gedson Fernandes konusunda mutlu sona çok yakın olduğu öğrenildi. Galatasaray yönetimi, 30 yaşındaki Aanholt’un menajeriyle görüştü. Oyuncunun yıllık ücreti konusunda el sıkışıldığı, imza parasıyla ilgili temasların sürdüğü kaydedildi. Gedson Fernandes’i tekrar kiralamak isteyen Sarı-Kırmızılılar, Benfica’dan gelecek cevabı bekliyor. Portekiz kulübünün, orta sahaya Joao Mario’yu transfer etmesi, Gedson Fernandes’in Galatasaray’a kiralanmasının yolunu hızlandıracak. Benfica’da başkanlık görevini geçici olarak üstlenen Rui Costa’nın, birkaç gün içinde 22 yaşındaki futbolcunun transferine onay vermesi bekleniyor.
BERKAN EMİR PAZARLIĞI
Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor’un 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan Emir’i transfer etmek için resmi görüşmelerini sürdürüyor. Başkan Burak Elmas’ın, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’na Berkan için 1.5 milyon Avro bonservis teklif ettiği öğrenildi. Akdeniz ekibinin, bu rakamı yetersiz bulduğu bildirildi. Galatasaray’ın, teklifini biraz yükseltip Alanyaspor’a sunması bekleniyor.
KURZAWA ATAĞI
Sol bekte farklı isimlerle temaslarını sürdüren Galatasaray, Paris Saint Germain’den Laywin Kurzawa için Fransız kulübüyle görüşüyor. Sarı-Kırmızılılar, 28 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralamak adına Paris ekibiyle temaslarını devam ettiriyor.
‘MÜSTERİH OLUN’
G.Saray yönetimi haftalık toplantısını dün Florya’da yaptı. Yönetim Sözcüsü Remzi Sanver, transferde başta Fatih Terim ve Burak Elmas olmak üzere usta, birikimli bir ekibin çalıştığını belirtip “Futbolda transfer bir amaç değil araçtır. Transfer olsun diye transfer yapılmaz. Bir hedefe yönelik transfer yapılır. Bu hedef de sportif başarıdır. Uluslararası sportif başarıdır ve kısa vadeli değil; sürdürülebilir başarıdır. Bu da ustaca, akıllıca, bilgi ve birikim temelli geleceğe yatırım addedilecek adımların atılmasını gerektirir. Bu konuda Galatasaray’da fevkalade usta ve birikimli bir ekip çalışmaktadır. Taraftarlarımız müsterih olsun” dedi.
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