Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı çift idmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki sabah antrenmanında kuvvet çalışmaları üzerinde duruldu.
Günün akşamüstü gerçekleştirilen 2'nci antrenmanı ise ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde 11’e 11 çift kale taktik oyun oynanırken çalışma, soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıklarını yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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