Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Dalian Atkinson’ı öldüren polis suçlu bulundu

23 Haziran 2021 Çarşamba, 19:51

Guardian’da yer alan haberde, eski polis memuru Benjamin Monk’un yargılandığı davada suçlu bulunduğu belirtildi. İngiltere’nin Birmingham kentinde görülen davada Monk, Atkinson’ı şok cihazıyla vurup bilinci açıkken iki kez kafasına vurmakla suçlanıyordu.

Haberde Monk’un Atkinson’a çok sert şekilde müdahale ettiği ve ayakkabılarında kan tespit edildiği belirtildi.

Jürinin 18 saat 48 dakika süren müzakerenin ardından Monk’u suçlu bulduğu ifade edildi.

Atkinson’ın ailesi yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Dalian’ın nasıl öldüğü hakkında gerçekleri tüm ülkenin bilmesi bizi rahatlattı. Ölümüne ilişkin konuşmak zor olsa da bu davayı takip etmek çok daha zordu. Öldüğü gece Dalian savunmasızde ve hastaydı. Jüri üyelerine çalışmaları için teşekkür ederiz.







