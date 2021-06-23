Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Dalian Atkinson’ı öldüren polis suçlu bulundu
2016 yılında Dalian Atkinson’ı şok cihazıyla öldüren polis memuru suçlu bulundu.
Guardian’da yer alan haberde, eski polis memuru Benjamin Monk’un yargılandığı davada suçlu bulunduğu belirtildi. İngiltere’nin Birmingham kentinde görülen davada Monk, Atkinson’ı şok cihazıyla vurup bilinci açıkken iki kez kafasına vurmakla suçlanıyordu.
Haberde Monk’un Atkinson’a çok sert şekilde müdahale ettiği ve ayakkabılarında kan tespit edildiği belirtildi.
Jürinin 18 saat 48 dakika süren müzakerenin ardından Monk’u suçlu bulduğu ifade edildi.
Atkinson’ın ailesi yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Dalian’ın nasıl öldüğü hakkında gerçekleri tüm ülkenin bilmesi bizi rahatlattı. Ölümüne ilişkin konuşmak zor olsa da bu davayı takip etmek çok daha zordu. Öldüğü gece Dalian savunmasızde ve hastaydı. Jüri üyelerine çalışmaları için teşekkür ederiz.
Video Haberler
- Maske takmayı reddetti! Sözleriyle şaşkına çevirdi
- Arcayürek ölümünün altıncı yıl dönümünde anılıyor
- Baskında tavan arasına saklanan kişiler kamerada
- Japonya’da panda ikiz bebek dünyaya getirdi
- Feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı
- Çöp atma yüzünden böyle kavga ettiler
- Skandal görüntüler! Sosyal medyada tepki yağdı
- Büyükçekmece’de korkunç cinayet: 2 ölü
- Sürücü, polis noktasına böyle daldı: 2’si polis 4 yaralı
- El freni çekilmeyen otomobil fırına böyle girdi
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker'den yeni 'kokain' iddiası
- Sağlık Bakanlığı açıkladı: Yasak kalkıyor
- İçişleri Bakanlığı'ndan kimlik açıklaması
- Saymaz, paylaşımını sildi ve Uğur Dündar'dan özür diledi
- MetroPOLL Araştırma 'AKP'den kopar' deyip oran verdi
- Tarlaya habersizce ayçiçeği ektiler
- Kripto para borsası kapanıyor
- Dündar ve Özdil neden karşı karşıya geldi?
- İngiltere'den ilk açıklama geldi
- 'Müzik yasağı'yla ilgili yeni duyuru