Plaj Futbolu Milli Takımı, Kazakistan'ı mağlup etti
Plaj Futbolu Milli Takımı, FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'ndaki üçüncü maçında Kazakistan'ı 5-1 mağlup etti.
Plaj Futbolu Milli Takımı, FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'ndaki üçüncü maçında Kazakistan'ı 5-1 yendi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in Nazare kentinde oynanan elemelerde ay-yıldızlıların gollerini Barış Terzioğlu (2), Cem Keskin, Semih Türkmen ve Demeshko (kendi kalesine) kaydetti.
Grubu 2 mağlubiyet ve 1 galibiyetle tamamlayarak çeyrek final oynama hakkı elde edemeyen milli takım, sıralama maçı oynayacak.
Video Haberler
- Maske takmayı reddetti! Sözleriyle şaşkına çevirdi
- Arcayürek ölümünün altıncı yıl dönümünde anılıyor
- Baskında tavan arasına saklanan kişiler kamerada
- Japonya’da panda ikiz bebek dünyaya getirdi
- Feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı
- Çöp atma yüzünden böyle kavga ettiler
- Skandal görüntüler! Sosyal medyada tepki yağdı
- Büyükçekmece’de korkunç cinayet: 2 ölü
- Sürücü, polis noktasına böyle daldı: 2’si polis 4 yaralı
- El freni çekilmeyen otomobil fırına böyle girdi
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker'den yeni 'kokain' iddiası
- Sağlık Bakanlığı açıkladı: Yasak kalkıyor
- İçişleri Bakanlığı'ndan kimlik açıklaması
- Saymaz, paylaşımını sildi ve Uğur Dündar'dan özür diledi
- MetroPOLL Araştırma 'AKP'den kopar' deyip oran verdi
- Tarlaya habersizce ayçiçeği ektiler
- Kripto para borsası kapanıyor
- Dündar ve Özdil neden karşı karşıya geldi?
- İngiltere'den ilk açıklama geldi
- 'Müzik yasağı'yla ilgili yeni duyuru