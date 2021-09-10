Galatasaray, yeni transfer politikasıyla gençleşip geleceğe yatırım yaptı

10 Eylül 2021 Cuma, 07:00

Burak Elmas başkanlığındaki yönetim ve teknik direktör Fatih Terim’in belirlediği 3 yıllık plan çerçevesinde gelecek vaat eden, performanslarıyla önümüzdeki dönemlerde yüksek bonservis geliri yaratabilecek isimler kadroya katıldı. Transferlerin yaş ortalaması 23.7 oldu.

11 TRANSFER YAPILDI

Sarı-Kırmızılılar kadrosuna şu 11 oyuncuyu kattı: Berkan (23), Barış Alper (21), Nelsson (22), Morutan (22), Boey (20), Cicaldau (24), Halil Dervişoğlu (21), Assunçao (21), Aytaç (28), Alpaslan (28) ve Aanholt (31). UEFA ile yapılan Finansal Fair-Play anlaşmasının bitmesiyle, “Sattığın kadar al” kriterinden çıkan G.Saray, sadece Halil ile Assunçao’yu kiraladı. Aanholt, Aytaç ve Alpaslan’a bonservis ödenmedi.

BONSERVİS HAMLESİ

G.Saray; Nelsson’a 7, Cicaldau’ya 6.5, Morutan’a 3.5 milyon Avro bonservis ödediğini açıkladı. Resmi olmayan bilgilere göre; Berkan’ın 4, Barış Alper’in 1.5, Boey’in 1 milyon Avro bonservisi var. Ayrıca Assunçao için 200 bin Avro, Halil Dervişoğlu için 1.5 milyon Avro kiralama ücreti ödenecek. Sarı-Kırmızılılar, toplam

25.2 milyon Avro bonservis ve kiralama bedeli ödeyecek. Bonservis ücretleri, en az 3 yıllık vadeyle verilecek.