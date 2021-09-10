Galatasaray, yeni transfer politikasıyla gençleşip geleceğe yatırım yaptı
Galatasaray, geçmiş sezonların aksine izlediği yeni transfer politikasıyla genç oyunculara yönelip geleceğe yatırım yaptı.
Burak Elmas başkanlığındaki yönetim ve teknik direktör Fatih Terim’in belirlediği 3 yıllık plan çerçevesinde gelecek vaat eden, performanslarıyla önümüzdeki dönemlerde yüksek bonservis geliri yaratabilecek isimler kadroya katıldı. Transferlerin yaş ortalaması 23.7 oldu.
11 TRANSFER YAPILDI
Sarı-Kırmızılılar kadrosuna şu 11 oyuncuyu kattı: Berkan (23), Barış Alper (21), Nelsson (22), Morutan (22), Boey (20), Cicaldau (24), Halil Dervişoğlu (21), Assunçao (21), Aytaç (28), Alpaslan (28) ve Aanholt (31). UEFA ile yapılan Finansal Fair-Play anlaşmasının bitmesiyle, “Sattığın kadar al” kriterinden çıkan G.Saray, sadece Halil ile Assunçao’yu kiraladı. Aanholt, Aytaç ve Alpaslan’a bonservis ödenmedi.
BONSERVİS HAMLESİ
G.Saray; Nelsson’a 7, Cicaldau’ya 6.5, Morutan’a 3.5 milyon Avro bonservis ödediğini açıkladı. Resmi olmayan bilgilere göre; Berkan’ın 4, Barış Alper’in 1.5, Boey’in 1 milyon Avro bonservisi var. Ayrıca Assunçao için 200 bin Avro, Halil Dervişoğlu için 1.5 milyon Avro kiralama ücreti ödenecek. Sarı-Kırmızılılar, toplam
25.2 milyon Avro bonservis ve kiralama bedeli ödeyecek. Bonservis ücretleri, en az 3 yıllık vadeyle verilecek.
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