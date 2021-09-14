Galatasaray'ın eski hocası Igor Tudor'un yeni adresi belli oldu

14 Eylül 2021 Salı, 17:42

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; teknik adamın, İtalya Serie A ekiplerinden Verona'nın başına geçmesi bekleniyor. Hatırlanacağı üzere Tudor'un adı daha önce de Verona ile anılmıştı.

MERT ÇETİN'İN TAKIMI

İtalya Serie A'ya üst üste gelen Sassuolo, Inter ve Bologna yenilgileri ile başlayan Verona'da teknik direktör Eusebio Di Francesco ile yollar ayrılmıştı. Verona'da Yıldırım Mert Çetin de forma giyiyor.

Süper Lig'de 2016-17 sezonunun ilk yarısında Karabükspor'u çalıştıran Tudor, 2016-17 sezonunun ikinci devresinde Galatasaray'da görev yapmış 2017-18 sezonunun ilk devresinde ise Galatasaray ile yolları ayrılmıştı. Tudor daha sonra Udinese ve son olarak da futbolcuyken formasını giydiği Juventus'ta görev almıştı.