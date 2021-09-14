Galatasaray'ın eski hocası Igor Tudor'un yeni adresi belli oldu
Daha önce Galatasaray ve Karabükspor'u çalıştıran Igor Tudor'un İtalya Seria A ekiplerinden Verona'yı çalıştırması bekleniyor.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; teknik adamın, İtalya Serie A ekiplerinden Verona'nın başına geçmesi bekleniyor. Hatırlanacağı üzere Tudor'un adı daha önce de Verona ile anılmıştı.
MERT ÇETİN'İN TAKIMI
İtalya Serie A'ya üst üste gelen Sassuolo, Inter ve Bologna yenilgileri ile başlayan Verona'da teknik direktör Eusebio Di Francesco ile yollar ayrılmıştı. Verona'da Yıldırım Mert Çetin de forma giyiyor.
Süper Lig'de 2016-17 sezonunun ilk yarısında Karabükspor'u çalıştıran Tudor, 2016-17 sezonunun ikinci devresinde Galatasaray'da görev yapmış 2017-18 sezonunun ilk devresinde ise Galatasaray ile yolları ayrılmıştı. Tudor daha sonra Udinese ve son olarak da futbolcuyken formasını giydiği Juventus'ta görev almıştı.
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