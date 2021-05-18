Galatasaray yönetimi seçim tarihini görüşecek, farklı ihtimaller devrede, camia beklemede

18 Mayıs 2021 Salı, 04:00

Sezonu ikinci tamamlayan Galatasaray’da bugün sıcak saatler yaşanacak. Şampiyonluğun kaçmasıyla birçok kritik konuda büyük belirsizliklerin ortaya çıktığı Sarı-Kırmızılı kulüpte tüm gözler Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun yapacağı toplantıya çevrildi. Bir numaralı gündem maddesi seçim... Mevcut yönetim daha önce 29 Mayıs olarak ilan ettiği genel kurul tarihini iptal etmiş ve seçim takvimi büyük bir krize neden olmuştu. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine göre, genel kurullar 1 Haziran’a kadar yapılamayacak. Galatasaray yönetimi, bugün seçimin yeni tarihini masaya yatıracak.

‘İPTAL EDİN’ TEPKİSİ

Fatih Terim’in biten sözleşmesi, 12 futbolcunun kontratının sona ermesi, transfer çalışmaları ve yeni sezon hazırlıkları nedeniyle geçen her gün Galatasaray’ın aleyhine işliyor. Yönetim, 29 Mayıs’taki genel kurulu iptal ettiği için seçim takvimi başa dönmek zorunda. Başkan adayları, yönetimin iptal kararından vazgeçip; 29 Mayıs takvimini işletip, tüzüğün 33. maddesini dayanak alarak 1 haftalık ertelemeyle seçimin 5 Haziran’da yapılmasını talep ediyor.

YENİ TARİH ENDİŞESİ

Galatasaray yönetimi, erteleme talebine sıcak bakmıyor. İptal kararı verdikleri için yeni tarih açıklayacak yönetimin; İçişleri Bakanlığı’nın 1 Haziran’dan itibaren geçerli olacak yeni tedbirleri açıklamasını bekleyip bu doğrultuda seçim tarihini işletmesi gündemde. Tüzük gereği seçim tarihi, 18 gün önceden açıklanmak zorunda. Eğer yönetim, seçim tarihini açıklamayı 1 Haziran’a bırakırsa; genel kurul en erken 26 Haziran’da, bu tarihte çoğunluk sağlanamazsa 3 Temmuz’da yapılabilir. Ancak yönetim, yeni seçim tarihini bugün açıklarsa; takvim 12-19 Haziran şeklinde işleyecek. Seçimin 19-26 Haziran takviminde olması için yönetimim en geç 31 Mayıs’ta karar alması gerekiyor. Karar günü ve ilk seçim toplantısı günü sayılmıyor, çünkü ikisi arasında en az 18 gün olması lazım.

ADAYLAR YİNE BAŞVURACAK

Yönetim, seçim sürecini silbaştan başlatacağı için Metin Öztürk, Işın Çelebi, Eşref Hamamcıoğlu ve Burak Elmas’ın daha önce yaptığı adaylık başvurusu devre dışı kalacak. 4 isim, yeni tarihteki seçimde aday olmak için tekrar başvuracak.

GÖZLER CENGİZ VE ALBAYRAK’TA

Bu süreçte yeni bir adayın çıkma ihtimali var. Daha önce, “bu şartlarda” diyerek aday olmayacağını duyuran Mustafa Cengiz’in yeni tarihteki seçime girmeyi düşündüğü öğrenildi. Uzun süredir nabız yoklayan Abdurrahim Albayrak’ın da adaylık fikrine sıcak baktığı biliniyor.

4 BAŞKAN ADAYI: TERİM’LE DEVAM

Galatasaray’da başkan adayları Burak Elmas, Işın Çelebi, Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu, 17 Mayıs 2000’de kazanılan UEFA Kupası’nın 21. yıldönümünde Fatih Terim için kritik bir hamle yaptı. 4 başkan adayı, transfer çalışmaları ve yeni sezon hazırlıklarının aksamaması için sözleşmesi seçim tarihinden önce 31 Mayıs’ta bitecek Terim ile yola devam edilmesini talep ettiklerini duyurdu.

RAPORU VE LİSTESİ HAZIR

Fatih Terim; yeni sezon için yapılacak transferler, takımdan gönderilmesini istediği oyuncular, kontratının yenilenmesi gereken ve tekrar kiralanmasını talep ettiği futbolcular başta olmak üzere kamp çalışmaları, sezon hazırlıkları gibi birçok teknik konunun yer aldığı detaylı raporunu ekibiyle beraber hazırladı.