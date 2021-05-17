Galatasaray'da başkan adaylarından flaş Fatih Terim çağrısı!

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 17:21

Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'da tarihi konusunda belirsizlik yaşanan olağan seçimli genel kurul öncesinde başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk ve Burak Elmas, flaş bir çağrıda bulundu.

İlk olarak Eşref Hamamcıoğlu, tüm adayları sözleşmesi sona eren teknik direktör Fatih Terim ile devam edileceği konusunda uzlaşmaya davet etti. Sosyal medya hesabından "Galatasaraylılar olarak önümüzdeki zorlu süreçte birlikte hareket etmemiz gerektiğine inanıyor ve bütün adaylara sesleniyorum" başlıklı bir açıklama yayınlayan Hamamcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Seçimlerin Fatih Terim'in kontratının bitimi sonrasında yapılacak olması nedeniyle; transfer ve kamp sürecinin kayıpsız geçmesi için bütün başkan adaylarını -kim kazanırsa kazansın- Fatih Terim ile yola devam edeceklerinin ifade edileceği ortak bir deklarasyona imza atmaları yönünde çağrıda bulunuyorum!"

ÖZTÜRK: "MUTLULUK DUYUYORUZ"

Hamamcıoğlu'nun hemen ardından bir diğer başkan adayı Metin Öztürk, sosyal medyadan yaptığı "Diğer başkan adaylarının da Fatih Hocamızla ilgili, bizimle aynı sağduyuya sahip olduklarını öğrenmekten mutluluk duyuyoruz" ifadeli paylaşımla bu çağrıya destek verdi.

ELMAS: "ACİL EYLEM PLANI GEREKMEKTE"

Hamamcıoğlu ve Öztürk'ün ardından Burak Elmas, Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kuruluna gönderdiği mektupta yeni sezon planlamasının Fatih Terim ile yapılmasının en doğru ve güvenilir yol olduğunu vurguladı:

"Sayın Başkan, Sayın Yönetim Kurulu Üyeleri, 2021 yılı olağan seçimli genel kurulumuzun, İçişleri Bakanlığı genelgesi ıle ertelenmesi sonucu, Haziran ayı içinde tüzüğümüzün de öngördüğü gibi en kısa sürede yapılacağı aşikardır.

Ancak;

Bugünden başlayarak, yeni yönetimin seçimi ve işe başlamasına kadar geçecek olan süre, özellikle futbol takımımızın sezon planlaması açısından hayati önem taşımaktadır. Mevcut oyuncu kontratlarının uzatılması, yenilenmesi ve/veya feshi ve 2021-2022 sezonuna yönelik takım planlaması adına yapılacak transfer görüşmeleri için acil bir eylem planı gerekmektedir. Seçimlerin ertelenmesi, Galatasaray'ın yüksek menfaatlerini sekteye uğratmaya sebep olmamalı, ancak bir ortak akıl ve plan çerçevesinde hızla hareket edilmelidir. Dolayısıyla, seçimler yapılıp yeni yönetim işe başlayana kadar, futbol ile ilgili süreç ve alınacak kararlarda (her ne kadar mukavelesi 31 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek olsa da) mevcut teknik direktörümüz ve divan kurulu üyemiz Sn. Fatih Terim'in rehberliğinde çalışılması en doğru ve güvenilir yol olacaktır. Seçim takvim ve çalışmaların, Galatasaray'ın yüksek menfaatlerinin ve başarısının önüne geçmemesi adına, yarınki yönetim kurulu toplantısında konuyu ivedilikle değerlendirmenizi ve gerekli kararı almanızı öneriyorum."

Galatasaray'da olağan genel kurulda Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk ve Burak Elmas'ın yanı sıra Işın Çelebi başkanlık için yarışacak.