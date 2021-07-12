George Hagi devreye girdi: Galatasaray'a Rumen 10 numara!

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 19:39

Galatasaray'ın Rumen yıldız Nicolae Stanciu ile ilgilendiği iddia ediliyor.

Rumen gazetecesi Emanuel Roşu, Galatasaray ve Slavia Prag arasındaki Nicolae Stanciu görüşmelerini aktardı.



Emanuel Roşu, Galatasaray'ın Nicolae Stanciu için Slavia Prag'a 6 milyon Avro civarında bir teklifte bulunduğunu yazdı.

Galatasaray ve Romanya arasındaki Gheorghe Hagi bağlantısı nedeniyle Nicolae Stanciu'nun transfere sıcak baktığı ancak ayrılık için Slavia Prag'a baskı yapmadığı vurgulandı.



Çek kulübü Slavia Prag'ta forma giyen Nicolae Stanciu, kulüpler kariyerinde 78 gol ve 76 asistle oynadı. Rumen futbolcu geçen sezon Slavia Prag ile 45 maçta 16 gol ve 8 asist kaydetti.