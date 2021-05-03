Galatasaray'a Beşiktaş derbisi öncesi müjde: Onyekuru çalışmalara başladı

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 15:46

Galatasaray'a devre arası katılan ve gelir gelmez attığı goller ile taraftarlardan alkış toplayan Henry Onyekuru takımla çalışmalara başladı. Nijeryalı kanat oyuncusu Gençlerbirliği kafilesinde yer alsa da mücadelede forma giymemişti.

Galatasaray Onyekuru'nun kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı çalıştığını belirtti. İşte Galatasaray'ın idman raporu:

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 40. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı.

Antrenmanın ana bölümünde dar alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Henry Onyekuru, kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı sahada çalıştı.

Galatasaray Futbol Takımı, Beşiktaş maçının hazırlıklarını Çarşamba günü saat 18.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.