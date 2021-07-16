Galatasaray'a sol bek Kurzawa'dan kötü haber

L'Equipe, Laywin Kurzawa'nın, İngiltere Premier Lig'e transfer olmayı hayal ettiğini yazdı.

cumhuriyet.com.tr
16 Temmuz 2021 Cuma, 07:40
Galatasaray'a sol bek Kurzawa'dan kötü haber
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Galatsaray PSG'nin yıldızı Kurzawa ile hemen temasa geçmişti. Fransız basınında çıkan bir haber, Galatasaray'ın Kurzawa transferinde işinin kolay olmadığını ortaya koydu. Fransız gazetesi L'Equipe, Laywin Kurzawa'nın, İngiltere Premier Lig'e transfer olmayı hayal ettiğini ve Ağustos sonuna kadar kendisine gelecek teklifleri bekleme kararı aldığını duyurdu.


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