Galatasaray, Kolombiyalı yıldız Falcao ile yollarını ayırmak için formül arıyor
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynayacağı PSV maçının hazırlıklarına bugün devam edecek.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sol bek adayları arasındaki Patrick van Aanholt, Kurzawa ve Alioski ile sıcak temasını sürdürürken, Benfica’dan Gedson Fernandes’i renklerine katmak için artık gün sayıyor. Yeni isimlerin gelmesiyle birlikte takımdan ayrılma ihtimali olan oyuncuların durumu netleşmeye başlayacak. Sarı-Kırmızılılarda gözler birer yıl daha kontratı bulunan Falcao, Feghouli ve Babel’e çevrildi. Primler ve bonuslar hariç toplam maliyeti 11 milyon 350 bin Avro’yu bulan üç yıldız arasında ayrılığa en yakın ismin Falcao olduğu öğrenildi. Kolombiyalı golcünün, Burak Elmas başkanlığındaki yeni yönetimle yaptığı görüşmede, bir kulüpten 2 yıllık teklif alması halinde Galatasaray’dan ayrılık için sorun yaratmayacağını ifade ettiği bildirildi. Sarı-Kırmızılılardan senelik 5 milyon Avro garanti para ve artı bonuslar kazanan 35 yaşındaki oyuncuyla, Suudi Arabistan ile Katar’dan bazı kulüpler ilgileniyor. Ancak transfer temaslarının henüz resmiyete dökülmediği belirtildi.
GEDSON PAZARLIĞI
Benfica’dan Gedson Fernandes’i tekrar kiralamak isteyen Galatasaray, 22 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde yer alacak satın alma hakkı maddesi için Portekiz kulübüyle görüşmeleri sürdürüyor.
BERKAN ISRARI
Galatasaray, Alanyaspor’un orta saha oyuncusu Berkan Kutlu için ısrarcı. Sarı-Kırmızılılar, 23 yaşındaki futbolcuya karşılık Akdeniz ekibine 2 milyon Avro bonservis teklif etti. Alanya, rakamın artırılmasını istiyor.
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