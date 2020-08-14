Galatasaray'a sürpriz kaleci

Galatasaray, Kasımpaşa'nın 33 yaşındaki file bekçisi Fatih Özrtürk ile anlaştı.

cumhuriyet.com.tr
14 Ağustos 2020 Cuma, 13:06
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Galatasaray, Muslera'nın alternatifini buldu.

Geçen yıl da Galatasaray için adı geçen Kasımpaşa'nın deneyimli kalecisi Fatih Galatasaray ile anlaştı.

Galatasaray ile Kasımpaşa kulüpleri arasında da takas artı para türünde bir el sıkışıldığı öğrenildi.

Galatasaray Okan Kocuk'tan beklenen verimi alamamıştı.



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