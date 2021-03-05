Galatasaray’da 4 isim PFDK’ya sevk edildi
Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz ile yöneticiler Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay da ’sportmenliğe aykırı açıklamalar’ nedeni ile PFDK’ya sevk edildi. Futbolcu Mustafa Muhammed ise ’kural dışı hareketi’ nedeni ile PFDK’ya sevk edildi.
Galatasaray’da Mustafa Cengiz, Abdürrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Mostafa Mohamed PFDK’ya sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu, bugün yapılan toplantı sonrası PFDK’ya yapılan sevkleri açıkladı. Galatasaray Kulübü ’talimatlara aykırı hareket’ ve kulüp sosyal medya hesaplarından ’sportmenliğe aykırı açıklamalar’ yapıldığı için, Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz ile yöneticiler Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay da ’sportmenliğe aykırı açıklamalar’ nedeni ile PFDK’ya sevk edildi. Futbolcu Mustafa Muhammed ise ’kural dışı hareketi’ nedeni ile PFDK’ya sevk edildi.
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