Galatasaray'da Alex Moreno gelişmesi

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 10:04

Galatasaray'ın, İspanya LaLiga ekibi Real Betis'in İspanyol sol bek oyuncusu Alex Moreno'yu kadrosuna katmak için yaptığı tekliften sonuç alamadığı iddia edildi.

İspanyol basınından ABC Sevilla'ya göre Galatasaray'ın 28 yaşındaki futbolcu için Real Betis'e sunduğu kiralama teklifi, kabul edilmedi. Haberde, sarı-kırmızılıların 2 milyon avroluk kiralama bedeli ve sezon sonu için mecburi satın alma opsiyonu içeren bir teklif sunduğu, oyuncu için 7 milyon avro isteyen Real Betis'in teklifi reddettiği belirtildi.

Moreno, İspanya'da bu sezon çıktığı 25 resmi maçta iki asistlik performans göstermişti.

Gelişmeler üzerine Galatasaray'ın, 21 Temmuz'da PSV Eindhoven ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçı öncesinde sol bekteki eksiğini tamamlamak için diğer transfer hedeflerine yoğunlaşması bekleniyor.