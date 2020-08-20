Galatasaray'da Arda-Falcao Terim'i umutlandırdı
Galatasaray antrenmanında interval koşular gerçekleştirildi. Arda Turan ve Falcao'nun hırsı dikkat çekti.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana core stabilizasyon hareketleriyle başlandı. Daha sonra teknik çalışmalar gerçekleştirildi. Devam eden bölümde interval koşular yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde 2x15 çift kale oyun oynandı. Son bölümde interval koşular gerçekleştirildi. Arda Turan ve Falcao'nun hırsı dikkat çekti. Yine Feghouli de fazla kilolarından kurtulmuş gözüktü.
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