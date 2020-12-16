Galatasaray'da Arda'ya kupa eleştirisi geldi
Sarı kırmızılı bir taraftarın yaptığı “Emekli ol kaptan, pas atarken bile istemiyorsun” şeklindeki eleştirisine Arda ise “Kupa maçında bile konuşur olmuşsunuz. Hastalıktan çıktık, yandık bu sosyal medyayla he “ sözleriyle yanıt verdi.
Türkiye Kupası’nda Misli.com 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği’ni ilk yarıda attığı penaltı golüyle mağlup eden ancak performansı tartışılan Galatasaray’da en çok eleştiri kaptan Arda Turan’a geldi.
Galatasaray’da maça kaptan olarak çıkan ve ilk yarıda net bir pozisyonu değerlendiremeyen Arda Turan, oyundan alındı.Covid-19’u atlattıktan sonra ilk maçına çıkan Arda’nın kötü performansı sosyal medyada fazlasıyla konuşuldu. Tepkilerin hedefindeki isim haline gelen Arda’ya olumsuz birçok yorum yapıldı.
Darıca Gençlerbirliği maçına 11’de başlayan Arda Turan, karşılaşma sonrası Instagram’dan bir paylaşım yaptı.
Tecrübeli oyuncu teknik direktör Fatih Terim ile özdeşleşen kıyafet seçimini ‘Örnek belli’ şeklinde paylaşarak mesaj gönderirken fotoğrafa gelen bir yoruma tepki gösterdi.
Sarı kırmızılı bir taraftarın yaptığı “Emekli ol kaptan, pas atarken bile istemiyorsun” şeklindeki eleştirisine Arda ise “Kupa maçında bile konuşur olmuşsunuz. Hastalıktan çıktık, yandık bu sosyal medyayla he “ sözleriyle yanıt verdi.
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