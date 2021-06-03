Galatasaray'da başkan adayı Elmas'tan kırmızı çizgi açıklaması!

03 Haziran 2021 Perşembe, 17:34

Galatasaray'da olağan seçimli genel kurula sayılı günler kaldı. Kulübün başkan adaylarından Burak Elmas, seçim yarışı öncesi Radyospor'a konuk oldu. Elmas, Özgür Sancar'ın sunduğu Spor Kazanı programında; kulübün gündem maddelerini ve kendi gündemini değerlendirdi. Galatasaray'ın mali yapısından söz eden başkan adayı, mevcut yönetime eleştirilerde bulundu. İşte Burak Elmas'ın açıklamalarından kesitler.

"TÜM ADAYLAR, ÖNDE GİTTİKLERİNİ DÜŞÜNÜYOR"

Seçimi kazanma ihitimali hakkında konuşan Elmas "Gördüğüm kadarıyla bizim dışımızda tüm diğer adaylar seçimle ilgili önde gittiklerini düşünüyorlar. Sanırım herkes kazanacak bu seçimi öyle bir görüntü var. Bizim rakamlarımız var. Seçim sonucunu aşağı yukarı takip edebiliyoruz. Bu sıralamada nerede olduğumuzu biliyoruz. Onun için bunu açıklamak Galatasaray’ın demokrasisine haksızlık olabilir. Onun için izninizle bunu seçim sonucunda öğrenmek daha doğru olur etik değerler açısından. İlk önce bir önceki seçimi doğru analiz etmek lazım. Orada sadece yeni seçilen üyeler değil diğer üyelerin de Galatasaray’a sahip çıktığı ve iradenin sandığa yansıdığı bir seçim olmuştu. Galatasaraylıların her seçimde aynı tarafa oy verdiğini düşünmek Galatasaray iradesine saygısızlık olur. Bugünkü üyeler de Galatasaray tüzüğüne göre üye olmuşlardır. Onların da iradesini sandığa yansıtmasına önem veriyoruz. Burada bence insanların zekasına hakaret ediliyor. Galatasaray fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir camiadır. Burada kimse sürüler halinde hareket etmez. Onun için yeni üyelerimizle de görüşüyoruz. Onların fikirlerini ve tandanslarını biliyoruz. Galatasaraylılar Derneği başkanımız, kendisinin böyle bir fikirleri olduğunu paylaştı. Ben de seve seve kabul ettim. Galatasaraylı olarak kabul ettik. Bugün aldığım duyuma göre diğer adaylar da kabul etmiş. 13’ünde böyle bir yayın yapılması planlanıyor. Onun detayı bizle paylaşılmadı. Sadece kamuoyuna açık canlı bir toplantı olacak" dedi.

Galatasaray ile sözleşmesi 1 Haziran'da biten Fatih Terim için başkan adayı Elmas, şu ifadeleri kullandı:

"FATİH HOCA, SEÇİMİN KONUSU EDİLMEMELİ"

“Fatih hocanın bu seçimin konusu edilmesini istemiyorum. Kendisine ve kulübe saygısızlık olacak. Biz de cevap verince tartışılır hale geldi. Onun için ben Fatih hoca konusunda daha fazla yorum yapmak istemiyorum. Ama kendisiyle görüşmediğimi söyleyebilirim. Biz göreve şikayet etmek için değil, çözüm üretmek için talip olduk. Bütün senaryolara karşı hazırlıklarımızı yaptık. Kısa sürede Galatasaray’ın çıkış yakalaması için planlarımızı hazırladık.”

"FUTBOLU YÖNETEMİYORLAR"

TFF tarafından yeni açıklanan yabancı kuralına da değinen Elmas “Futbol federasyonu ile ilgili görüşlerimi defalarca anlattım. Futbolu yönetemiyorlar. Kulüplerin adına Türk futbolunu yönettiklerini unutmuş; aldıkları kararı dikte etmeye çalışan bir yönetim var. Kulüplerin giderlerini ufaltmaları gerektiği bir dönemde; e bu kararın sonucunda Türk oyuncuların menajerleri kazancak. Fiyatlar yükselecek. Bonservis yükselecek. Bu tamamen kulüplerin aleyhine alınmış bir karardır. Sadece bu konu için değil diğer konularla ilgili disiplin kurulumuzun bağımsız hukuka uygun şekilde tüzüğümüzün uygulanmasını, disiplin kurulumuzun herkese eşit cezaları vermesini arzu ediyoruz. Tüzük bizim kırmızı çizgimiz. Tüzüğümüzü korumak amacıyla her türlü hukuki dayanağın, kararın arkasında olacağız.” ifadelerini kullandı.

"SEÇİMİN ERTESİ GÜNÜ GALATASARAY’I BİRLEŞTİRECEĞİZ"

“Burak Elmas uluslararası ilişkilere sahip bir iş adamı, Galatasaray’ı farklı bir modele çekebilir…” spekülasyonları hakkında da düşüncelerini açıklayan Elmas "Abramovich modeli…Herhalde bu yorumları yapanlar, adayları karıştırdılar. Benim asla böyle bir düşüncem yok. Asla böyle bir şey söz konusu değil. Bizim olduğumuz dönemde de bunun olma ihtimali sıfır. Ama başka adayların böyle düşünceleri olduğunu, hatta planları olduğunu biliyoruz. Galatasaray satılmazsa kurtulmaz diyen adaylar var. Işın (Çelebi) telaffuz etmiş olsaydı cevap vermesi de gerekirdi. Söylediği tanımın (İflas etmiş) içerisinde ben cevap vermek istemem. Söylem konusunda da biz başından beri birleştirici üslubu savunuyoruz. Sert üsluptan kaçınmaya dikkat etmeye çalışıyoruz. Fakat gördüğüm kadarıyla diğer adaylar tarafından uzak durmaya çalıştığımız söylemler kullanılıyor. Seçimin bittiği günün ertesi günü Galatasaray’ı birleştireceğiz." dedi.

Galatasaray'ın artık sürdürülebilir başarı elde etmesi gerektiğini dile getiren Elmas “Sürdürülebilir başarı diyeyim ben. Sürdürülebilir başarı için süreklilik arz eden bir yönetim tarzı gerekiyor. Bunu yaparken de Türk futbolunun kötü yönetildiği unutulmamalı. Türk futbolunun değeri çok düştü. Bu değer yükselmedikçe Avrupa’da başarı elde etmek imkan dahilinde değil. Doğru stratejilerle Galatasaray’ı yöneteceğiz. Türk futbolunun yükselmesi için de Galatasaray’ın yapması gereken liderliği masada yapacağız.Galatasaray’ın hedefi her zaman en tepedir. Bunu uzun vadede elde edebilirsiniz. Bunu yapamazsanız başarı elde edemezsiniz. Avrupa’nın her alanında başarılı olmak istiyoruz. Ancak mali şartları biliyoruz. Önce buradan kulübümüzü çıkarıp, aydınlık bir geleceğe taşıyıp; Galatasaray markasını Avrupa’da en değerli marka haline getirmeye çalışacağız. Galatasaray UEFA kupasını 4 sene şampiyon olduktan sonra kazandı.” ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE SÜREKLİ OLMAK, HEDEFİMİZ"

Son olarak transfer konusu ve Şampiyonlar Ligi'ne değinen Galatasaaray Kulübü Başkan Adayı Burak Elmas "Ben Galatasaray’ın bu tür stratejik konularının çok fazla ortalıkta konuşulmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Hem oyuncunun değerini etkilememek hem de kontratlı oyuncunun psikolojisine etki etmemek için. Bizim bununla ilgili detaylı planlarımız var. Göreve geldiğimiz ilk gün, teknik direktörümüzle bunun toplantısını yapacağız. Hızlı bir uygulama planıyla buradan çıkacağız.”

“Şampiyonlar Ligi’ne girmek değil, orada sürdürülebilir bir başarıyı hedeflemek önemli. Şampiyonlar Ligi’nde sürekli olmak, orada başarılı olmak bizim hedefimiz. Küçük mutluluklar için büyük başarıları yabana atmayacağız.”