Galatasaray'da Burak Elmas yönetimi, mazbatasını alıyor
Galatasaray'da 38. başkan olan Burak Elmas ve yönetimi, mazbatasını yarın düzenlenen törenle teslim alacak.
Galatasaray'da cumartesi günü yapılan olağan seçimli genel kurul sonucunda göreve gelen başkan Burak Elmas ve yeni yönetim kurulunun mazbata töreni, salı günü 11.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda yapılacak.
Sarı-kırmızılı kulüpten konu hakkında yapılan açıklama şu şekilde:
"Tüzüğümüzün 82. Maddesi gereği, 19 Haziran 2021 Cumartesi günü seçilen yeni Başkan ve Kurullarına mazbataları 22 Haziran 2021 Salı günü saat 11.00’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Basın Salonu’nda verilecektir.
Yine Tüzüğümüzün 83. Maddesi uyarınca yeni seçilen heyete devir-teslim işlemi de, 23 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 11.00’de Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Toplantı Salonu’nda yapılacaktır."
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