Galatasaray'da büyük hayal kırıklığı; orta saha kayıp!

22 Temmuz 2021 Perşembe, 13:41

Galatasaray, 19 Haziran tarihindeki genel kurulda Burak Elmas'ın başkanlığa gelişiyle büyük umutlarla yeni bir döneme girerken, o günden bugüne geçen bir aylık sürecin sonunda Avrupa'da tarihinin en büyük hezimetlerinden birini yaşadı.



Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda PSV Eindhoven'a 5-1 mağlup oldu. Yeni yönetim şu ana kadar sadece Barış Alper Yılmaz transferini gerçekleştirirken, Hollanda deplasmanına da birçok mevkisi eksik kadroyla gidildi. Orta alan ise adeta kayboldu.



Galatasaray'da Arda, Emre Kılınç ve Aytaç'tan oluşan orta saha hattı, PSV Eindhoven karşısında zayıf kaldı ve basit hatalar yapıldı. Rakibin ikinci bölgeyi çok rahat geçmesi ise dikkat çekti. Bu bölgede Donk'la yeni sözleşme yapılmaması Taylan'ın ameliyat olup henüz çalışmalara başlamaması ve yapılamayan transferler Terim'in elini zayıflattı. Bu arada Galatasaray, dünkü şok mağlubiyetin ardından toparlanma sürecine girmeye hedefliyor. Yönetim, transfer çalışmalarını hızlandırırken, teknik direktör Fatih Terim'in camiadan süre istediği öğrenildi.



Öte yandan Sarı-kırmızılıların, Şampiyonlar Ligi statüsündeki son 10 maçta çizdiği grafik de camiada üzüntüye sebep oldu. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 10 maçında, 2 beraberlik ve 8 yenilgi aldı.