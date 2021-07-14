Galatasaray'da DeAndre Yedlin'in menajerinden açıklama
Galatasaray'da takımda düşünülmediği iddia edilen DeAndre Yedlin'in menajeri, iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Galatasaray'ın ABD'li futbolcusu DeAndre Yedlin'in menajeri Chris Megaloudis, oyuncusunun Galatasaray'dan ayrılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
ABD basınından SBI Soccer'a konuşan menajer, 28 yaşındaki sağ bekin eski takımı Seattle Sounders'a döneceği haberini yalanladı:
"DeAndre sadece Galatasaray'da oynamaya odaklanmış durumda. Aksi yöndeki iddialar doğru değil. DeAndre, Fatih Terim ve ekibiyle düzenli çalışıyor. Premier Lig'deki oyununu, Terim'in istediği şekle uygun hale getirmek için çalışıyorlar."
Ocak ayında İngiltere Premier Ligi ekibi Newcastle United'tan Galatasaray'a bonservissiz şekilde transfer olan Yedlin, sarı kırmızılılarda çıktığı 12 maçta bir gol ve bir asistlik performans göstermişti.
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