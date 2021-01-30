Galatasaray'da durmak yok

30 Ocak 2021 Cumartesi, 14:58

Galatasaray, Süper Lig’in 23'üncü haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir ve Oğulcan Çağlayan, tedavilerinin ardından kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı özel çalıştı.

Sofiane Feghouli’nin tedavisine devam edildi.

Bu arada antrenmanın ardından kaptan Arda Turan'ın 34'üncü yaş günü kutlandı.

Galatasaray, Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 10.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.