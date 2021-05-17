Villarreal UEFA Kupası'nı kazanırsa Galatasaray sezona erken başlayacak

Ligi ikinci sırada tamamlayan Galatasaray, UEFA Kupası'nın sonucuna göre gelecek sezona erken mesaiyle başlayabilir.

cumhuriyet.com.tr
17 Mayıs 2021 Pazartesi, 11:15
Villarreal UEFA Kupası'nı kazanırsa Galatasaray sezona erken başlayacak
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Şampiyonluğu Beşikaş'a kaptıran Galatasaray'da belirsizlik sürüyor. Seçimin yapılacağı tarihin belli olmaması, kiralık oyuncuların takımlarına dönmesi ve Terim'in geleceğinin netleşmemesi Sarı kırmızılı camiayı tedirgin ediyor.

TEMMUZ'DA SEZON AÇILABİLİR

Galatasaray sezonu, Haziran ortasında yapılması beklenen seçimden 15 gün sonra açabilir.

UEFA Kupası finalini Villarreal'in kazanması durumunda Galatasaray, seçimden 15 gün sonra Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacak!

KİRALIKLAR BELİRSİZ

Yeni sezon kampında Marcelo Saracchi, Mostafa Mohamed, Gedson Fernandes, Halil Dervişoğlu, Henry Onyekuru, Peter Etebo'nun katılıp katılmayacağı belirsizliğini koruyor. 


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