Galatasaray'da Fatih Terim, Mbaye Diagne için kararını verdi
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, St. Johnstone maçında ağları havalandıran Mbaye Diagne konusunda yeni bir karar aldı.
Galatasaray'da golcü oyuncu Mbaye Diagne şimdimlik yerini garantiledi.
Mustafa Muhammed'in formsuzluğunda sarı-kırmızılıların gol yükünü Mbaye Diagne üstlendi. Teknik direktör Fatih Terim tarafından ilk 11'de tercih edilen 29 yaşındaki oyuncu, St. Johnstone maçında golünü attı ve performansıyla Giresun deplasmanında da sahada olacak. Terim'in, Diagne hakkındaki olumsuz düşüncesini değiştirdiği öğrenildi.
Teknik heyet ve Diagne'nin takım arkadaşları, "Diagne'yi İngiltere değiştirmiş. West Bromwich'ten döndüğünden beri Florya'da daha çok çalışan, daha disiplinli ve motive bir Diagne var" yorumlarını yapıyor.
Video Haberler
- Menderes'te orman yangını
- Çeşme'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale
- İstanbul'da orman yangını!
- Yaşlı çift sel dehşetini korku dolu gözlerle anlattı
- Seyyar satıcı, zabıta kavgasında kadına uçan tekme
- Bozkurt'taki sel felaketinin ilk anları
- Yemen'de bir araç sel sularına kapıldı: 5 ölü
- TEM Otoyolu'nda ilginç olay! Sürücüler zor anlar yaşadı
- Kız arkadaşının çalıştığı gazinoyu taradı
- Yere attığı sigara izmariti otları yaktı, tutuklandı
En Çok Okunan Haberler
- 13 ilde internet ve telefonlar kesilecek!
- Oyuncu Sarp Apak'ı kızdıran video
- Korkunç açıklama: '329 kayıp var'
- Çok daha büyük provokasyonlar yapacaklar
- 3 kez aşıyı reddetti, Covid-19'dan öldü
- MEB'den yüz yüze eğitim talimatı
- Sel felaketinde can kaybı artıyor!
- Taliban, Afganistan'da nasıl bu kadar hızlı ilerledi?
- İsrail'den üçüncü doz Covid-19 aşısı kararı
- Suriyeliler gitmeli mi kalmalı mı? Sonuçlar düşündürücü