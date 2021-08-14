Galatasaray'da Fatih Terim, Mbaye Diagne için kararını verdi

14 Ağustos 2021 Cumartesi, 13:58

Galatasaray'da golcü oyuncu Mbaye Diagne şimdimlik yerini garantiledi.

Mustafa Muhammed'in formsuzluğunda sarı-kırmızılıların gol yükünü Mbaye Diagne üstlendi. Teknik direktör Fatih Terim tarafından ilk 11'de tercih edilen 29 yaşındaki oyuncu, St. Johnstone maçında golünü attı ve performansıyla Giresun deplasmanında da sahada olacak. Terim'in, Diagne hakkındaki olumsuz düşüncesini değiştirdiği öğrenildi.

Teknik heyet ve Diagne'nin takım arkadaşları, "Diagne'yi İngiltere değiştirmiş. West Bromwich'ten döndüğünden beri Florya'da daha çok çalışan, daha disiplinli ve motive bir Diagne var" yorumlarını yapıyor.