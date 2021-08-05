Galatasaray'da Fatih Terim'den yeni isimlere ilk mesaj

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Formayı alının bırakmayacağı bir Galatasaray diyerek, Berkan,Aytaç, Alpaslan başta olmak üzere yeni isimlere mesaj verdi.

cumhuriyet.com.tr
05 Ağustos 2021 Perşembe, 08:39
Galatasaray'da Fatih Terim'den yeni isimlere ilk mesaj
Abone Ol google-news

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Formayı alının bırakmayacağı bir Galatasaray diyerek, Berkan, Aytaç, Alpaslan başta olmak üzere yeni isimlere göndermede bulundu.

Fatih Terim, UEFA eleme maçı öncesi yaptığı açıklamada  "  Formayı kapanın bırakmadığı, bırakanın da formayı zor aldığı bir takım olacağız. Forma verdiklerim, bırakmasın. Bıraktığında da zor alacağını bilsin. Böyle bir takım istiyorum" demişti.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler