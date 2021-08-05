Galatasaray'da Fatih Terim'den yeni isimlere ilk mesaj
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Formayı alının bırakmayacağı bir Galatasaray diyerek, Berkan,Aytaç, Alpaslan başta olmak üzere yeni isimlere mesaj verdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Formayı alının bırakmayacağı bir Galatasaray diyerek, Berkan, Aytaç, Alpaslan başta olmak üzere yeni isimlere göndermede bulundu.
Fatih Terim, UEFA eleme maçı öncesi yaptığı açıklamada " Formayı kapanın bırakmadığı, bırakanın da formayı zor aldığı bir takım olacağız. Forma verdiklerim, bırakmasın. Bıraktığında da zor alacağını bilsin. Böyle bir takım istiyorum" demişti.
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