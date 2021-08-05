Galatasaray'da Fatih Terim'den yeni isimlere ilk mesaj

05 Ağustos 2021 Perşembe, 08:39

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Formayı alının bırakmayacağı bir Galatasaray diyerek, Berkan, Aytaç, Alpaslan başta olmak üzere yeni isimlere göndermede bulundu.



Fatih Terim, UEFA eleme maçı öncesi yaptığı açıklamada " Formayı kapanın bırakmadığı, bırakanın da formayı zor aldığı bir takım olacağız. Forma verdiklerim, bırakmasın. Bıraktığında da zor alacağını bilsin. Böyle bir takım istiyorum" demişti.

