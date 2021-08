Galatasaray'da Fatih Terim ve Berkan Kutlu, açıklamalarda bulundu

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 18:43

UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turu maçında yarın 21.00'de İskoçya temsilcisi St. Johnstone'ı konuk edecek olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve oyunculardan Berkan Kutlu, açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör Fatih Terim, sözlerine şöyle başladı:

"Şu yangın belasından inşallah bir an evvel kurtuluruz. Ben çok iyi bir yeşilciyim. İnsanın canı, ciğeri yanıyor. Ailemle konuşuyorum, oradan o dumanları görmek acı verici. Kimsenin tadı yok. Umarım artık biter ve bir daha da yaşamayız. Allah yardımcımız olsun."

"İŞİN TEKNİK TARAFINDA KALMAK İSTİYORUM"

Terim, TFF Tahkim Kurulu'nun Oğulcan Çağlayan konusunda yaptıkları itirazı reddetmesini şu sözlerle değerlendirdi:

"Oğulcan konusunda kulübümüz, hukuki olarak gerekli görüşmeleri yürütüyor. Kararın verilme süreci, sonuçları ve içeriği hakkında doyurucu bilgiler verildi. Ben işin teknik tarafında kalmak istiyorum. Oğulcan, benim teknik olarak yararlanmak istediğim bir oyuncu. UEFA lisans veriyor, TFF bunu onaylamıyor ve vermiyor. Ama Oğulcan, Avrupa kupasında oynayamıyor. Biz bu konuyu Tahir Kıran başkanla çözeriz, bu konu çözülür, oradan bir sıkıntı yok da bu, mantığa uymuyor. Uluslararası bir maçta, TFF izin vermediği için oynayamıyor."

"TAYLAN VE BERKAN'I OYNATACAĞIM"

Terim, Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalı hakkında ise şunları söyledi:

"'Bir kabuk değişimine gidiyoruz' demiştik, Berkan da bunun için önemli örneklerden biri. Yarın da oynatacağım. O kadar hazır ki... Sadece fiziken değil, mental olarak da hazır. Baskıya verdiği cevap da ne kadar hazır olduğunu gösteriyor. Berkan Kutlu hazır, St. Johnstone maçında ilk 11'de oynatacağım. Yarın, Taylan'ı da oynatacağım. Fiziksel testlerde bir hayli önde olduğunu gördük. Taylan gibi, Berkan gibi oyunculara ihtiyacımız var."

"CICALDAU İLE UZUN VADELİ ANLAŞTIK"

Fatih Terim, yeni transfer Alexandru Cicaldau'yu grup aşamasında kullanmak istediklerini kaydetti:

"Biz Cicaldau'yla uzun vadeli bir anlaşma yaptığımız için, burada oynayıp oynayamayacağı bir Avrupa eleme maçını açıkçası çok önemsemedik. Gruplarda da oynayacak. İnşallah gruplara kalmak en büyük niyetimiz."

"KOLAY MAÇ OLMAYACAK"

Terim, rakipleri St. Johnstone'ı ise şu sözlerle değerlendirdi:

"Rakibimizin temaslı oynayacağını ve kolay bir maç olmayacağını düşünüyorum. Oyuncularımıza verebileceğimiz tüm bilgileri verdik. Her rakibimize saygı duyuyoruz, İskoç ekipleri de bu tarihlerde endişeli günler yaratmıştır Türk takımlarına. Açıkçası ona denk gelmek istemiyoruz."

"FALCAO VE FEGHOULI DEĞERLİ OYUNCULAR"

67 yaşındaki teknik adam, Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli'nin ayrılık ihtimaline dair şunları söyledi:

"Hem Falcao hem de Feghouli, Galatasaray'a hizmet etmiş değerli oyuncularımız. Ayrılıkları da bir araya gelmeleri de doğal olarak kabul etmeliyiz. Umarım yakın zamanda taraflara yakışır bir çözüm bulunur ve konu halledilir."

"KEREM'E ÇOK İŞ DÜŞECEK"

Fatih Terim, Kerem Aktürkoğlu'nun karşılaşmada forma giyeceğini kaydetti:

"Kerem Aktürkoğlu, St. Johnstone maçında oynayacak. Çok yorulacak, ona çok iş düşecek. Oynamayı çok istemeli. Ona çok güveniyoruz, kıymetlilerimizden bir tanesi."

"MUTLU İNSANLARIN PERFORMANSI MÜKEMMEL OLUR"

Terim, iyi olduğunu sözlerine ekledi:

"Allah'a şükür çok iyiyim. Her geçen gün daha da iyi olacağımı düşünüyorum. Mutluyum ve mutlu insanların performansı daha mükemmel olur. Formayı kapanın bırakmadığı bir mottomuz olsun istiyorum. Bırakanın da formayı zor olduğu bir takım olacağız. Benim forma verdiklerim bırakmasın, bırakırsa da zor alacağını bilsin. Böyle bir takım istiyorum."

"BAZI MEVKİLER DAHA ACİL"

Terim, takımın transfer listesinde olduğu iddia edilen Olimpiu Morutan'ı beğendiğini kaydetti:

"Morutan'la ilgili fikrimi belirtmiştim. Hakikaten yetenekli bir oyuncu, daha da gelişebilir. İşin ekonomik boyutunu açıklıkla ifade ettik. O rakamları veremeyiz, başkan da 'Vermeyiz' dedi. Morutan'ı beğeniyoruz eyvallah, konu nereye gider bilemem ama bazı mevkilerin daha aciliyeti var."

KUTLU: "TERİM BENİ KIRMAYIP SOHBET ETMİŞTİ"

Yeni transfer Berkan Kutlu ise Fatih Terim ile çalışmaktan mutlu olduğunu söyledi:

"Galatasaray'ı seçmemde çok faktör var, Avrupa'dan da teklifler vardı. 2018'de bir anım var, Fatih hocayla fotoğraf çektirmek istemiştik, hoca beni kırmayıp dakikalarca benimle sohbet etmişti. O dönem altyapı oyuncusuydum. Bugün buradayım ve çok mutluyum. Galatasaray gibi büyük bir camiada oynamak herkese nasip olmaz.

Menajerim, 'Galatasaray seninle ilgileniyor' dedi. Çok heyecanlandım. Galatasaray, benim hayalimdeki takım. Her gün 'Oldu mu?' diye soruyordum. Olunca da İstanbul'a geldim. Şu an hayatımın en güzel günlerini yaşıyorum ama ülkemizde yangınlar var. Umarım her şey en yakın zamanda düzelir."

KUTLU: "MELO'NUN STİLİ BENİ ETKİLEMİŞTİ"

Kutlu, altyapıda örnek aldığı futbolcunun Felipe Melo olduğunu kaydetti:

"İsviçre Milli Takımı'nın altyapısındayken bize bir model çizme ödevi verilmişti. Ben de Felipe Melo'yu çizmiştim. Ben kesinlikle Felipe Melo olmayacağım, ben Berkan Kutlu'yum ve buraya Berkan Kutlu olarak geldim. Felipe Melo'nun oyun stili beni çok etkilemişti, onunla oynamak isterdim."