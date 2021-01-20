Galatasaray’da Feghouli farkı
Sakatlığının ardından takıma dönen Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli son olarak Trabzonspor mücadelesinde oynamıştı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş derbisine göre Denizlispor’a karşı 11’de 6 değişiklik yaptı.
Süper Lig’in 20. haftasında sahasında Denizlispor ile karşılaşan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, son oynadıkları Beşiktaş derbisine göre Denizli karşısında 11’de 6 değişiklik yaptı. Terim; Okan, Luyindama, Şener, Oğulcan, Etebo ve Diagne’nin yerinde Muslera, Linnes, Donk, Feghouli, Emre Akbaba ve Ryan Babel’e görev verdi.
ARDA TURAN’DA PAZUBENDİNİ MUSLERA’YA VERDİ
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç öncesinde yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, Arda Turan’ın soyunma odasında kaptanlık pazubendini çıkarıp, Fernando Muslera’ya verdiğini açıkladı. Muslera, Denizlispor karşısına kaptan olarak çıktı.
SOFİANE FEGHOULİ 4 MAÇ SONRA 11’DE
Sakatlığının ardından takıma dönen Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli son olarak Trabzonspor mücadelesinde oynamıştı. Feghouli, Denizlispor karşılaşmasıyla birlikte 4 maç sonra sahadaki yerini aldı. Başarılı futbolcu, mücadeleye 11’de başladı. İlk yarı bir gol atan Cezayirli yıldız, Galatasaray'ın her atağında adından söz ettirdi.
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