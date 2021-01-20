Galatasaray’da Fernando Muslera hasreti bitiyor
Sarı kırmızılıların Uruguaylı file bekçisi Muslera, sakatlığının ardından 7 ayı aşkın süre sonra ilk kez takımdaki yerini alaca
Galatasaray’da Fernando Muslera sevinci
yaşanıyor. Süper Lig'in 20. haftasında Denizlispor ile karşı karşıya gelecek
olan Galatasaray’da, Uruguaylı file bekçisi 7 ay sonra formasına kavuşuyor.
Teknik direktör Fatih Terim, Beşiktaş ile oynadıkları derbinin ardından yaptığı
açıklamada, Yukatel Denizlispor maçında Muslera'ya görev vereceğini ifade
etmişti. Uzun süreli sakatlığını atlatan ve Denizlispor karşılaşmasında görev
alması beklenen Muslera’nın, geçen sezon 27. haftasında 14 Haziran 2020'de
deplasmanda yapılan Çaykur Rizespor müsabakasında kaval kemiği iki yerinden
kırılmış ve bunun üzerine ameliyat olmuştu. 7 ayı aşkın süre sahalardan uzak
kalan Fernando Muslera, tam 220 gün sonra formasına kavuşacak.
Muslera'nın yokluğunda 31 resmi maç oynayan Galatasaray, bu süreçte 14 galibiyet, 7 beraberlik, 10 yenilgi elde ederken, 53 gol attı ve kalesinde 37 gol gördü.
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