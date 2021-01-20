Galatasaray’da Fernando Muslera hasreti bitiyor

20 Ocak 2021 Çarşamba, 11:34

Galatasaray’da Fernando Muslera sevinci yaşanıyor. Süper Lig'in 20. haftasında Denizlispor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray’da, Uruguaylı file bekçisi 7 ay sonra formasına kavuşuyor. Teknik direktör Fatih Terim, Beşiktaş ile oynadıkları derbinin ardından yaptığı açıklamada, Yukatel Denizlispor maçında Muslera'ya görev vereceğini ifade etmişti. Uzun süreli sakatlığını atlatan ve Denizlispor karşılaşmasında görev alması beklenen Muslera’nın, geçen sezon 27. haftasında 14 Haziran 2020'de deplasmanda yapılan Çaykur Rizespor müsabakasında kaval kemiği iki yerinden kırılmış ve bunun üzerine ameliyat olmuştu. 7 ayı aşkın süre sahalardan uzak kalan Fernando Muslera, tam 220 gün sonra formasına kavuşacak.

Muslera'nın yokluğunda 31 resmi maç oynayan Galatasaray, bu süreçte 14 galibiyet, 7 beraberlik, 10 yenilgi elde ederken, 53 gol attı ve kalesinde 37 gol gördü.



