Galatasaray'da gergin bekleyiş
Galatasaray'da gerilen yönetim ve hoca ipleri Fatih Terim'in Erzurumspor maçı sonrası yaptığı açıklamalar ile birlikte kopacak noktaya geldi. Galatasaray yönetimi kendisini hedef alan açıklamalar yapan Terim için yarın 'acil' koduyla toplanacak.
Galatasaray'da gergin bekleyiş sürüyor. Terim'in "Bundan sonra kimsenin ne yanındayım ne arkasındayım" sözlerinin ardından toplantı kararı alan Galatatasaray yönetimi hoca ile yola devam edip etmeme kararını bu toplantıda verecek. Dün bir televizyon kanalında ortaya atılan ve ardından sosyal medyada gündeme oturan bu iddiaya göre Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi Fatih Terim ile yolları ayırmayı planlıyor.
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