26 Ekim 2020 Pazartesi, 10:49

Galatasaray'da gergin bekleyiş sürüyor. Terim'in "Bundan sonra kimsenin ne yanındayım ne arkasındayım" sözlerinin ardından toplantı kararı alan Galatatasaray yönetimi hoca ile yola devam edip etmeme kararını bu toplantıda verecek. Dün bir televizyon kanalında ortaya atılan ve ardından sosyal medyada gündeme oturan bu iddiaya göre Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi Fatih Terim ile yolları ayırmayı planlıyor.