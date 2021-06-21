Galatasaray’da gündem transfer, Terim listeyi veriyor

21 Haziran 2021 Pazartesi, 19:53

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam ederken, takımın başına geri dönen teknik direktör Fatih Terim, transfer raporunu Başkan Burak Elmas'a sundu.

Yeni sezon çalışmalarına bugün katılan oyunculardan Okan Kocuk ve Christian Luyindama, sabah sağlık kontrolünden geçti. Terim'in isteği üzerine boş mukaveleye imza atacak olan Arda Turan ise akşam antrenmanında takımdan ayrı özel bir çalışma gerçekleştirdi. Milli takım kampından bu akşamüstü dönen Taylan Antalyalı, akşam antrenmanı öncesi takımı ziyaret ederek Fatih Terim ile bir süre sohbet etti. Fatih Terim'in aralarında Göztepeli Halil Akbunar, kiralık oynayan Halil İbrahim Dervişoğlu, bir sol bek, bir ön liberonun bulunduğu listeyi başkan Burak Elmas'a verdiği öğrenildi.