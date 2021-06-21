Galatasaray'da Arda Turan antrenmana katıldı
Galatasaray'da Fatih Terim'in antrenmana katılmasının ardından Arda Turan da idmanlara çıkmaya başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sabah antrenmanı, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirildi. Terim’in yeniden takımının başında olduğu sabah antrenmanında kuvvet çalışmaları üzerinde duruldu. Günün ikinci antrenmanı ise akşam saatlerinde yapıldı. Antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra sınırlı alanda 1’e 1, 2’ye 2, 3’e 3 ve 4’e 4 gruplar halinde çift kale oyun oynandı.
Yeni sezon çalışmalarına bugün katılan Okan Kocuk ve Christian Luyindama sağlık kontrolünden geçti.
Arda Turan akşam antrenmanında takımdan ayrı özel bir çalışma gerçekleştirdi.
Milli takım kampından bu akşamüstü dönen Taylan Antalyalı, akşam antrenmanı öncesi takımı ziyaret ederek Fatih Terim ile bir süre sohbet etti.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 17.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
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