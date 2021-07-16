Galatasaray'da iki oyuncu koronavirüse yakalandı
Galatasaray, son yapılan koronavirüs testlerinde iki oyuncunun testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda çarşamba günü PSV Eindhoven ile karşılaşacak Galatasaray'da iki oyuncu koronavirüse yakalandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, iki oyuncunun da tedavisine başlandığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve iki oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştı."
Galatasaray'ın paylaşımı:
Futbol A Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında pic.twitter.com/FwqNqZVFT3— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 16, 2021
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