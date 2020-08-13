Galatasaray'da istifa

13 Ağustos 2020 Perşembe, 10:49

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu üyemiz sevgili Fahri Okan Böke, Başkanımız Mustafa Cengiz'in bilgisi ve onayı dahilinde, yoğun iş temposu sebebiyle sadece Galatasaray Sportif A.Ş.'deki yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa etmiştir. Sayın Fahri Okan Böke, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi olarak görevine devam etmektedir" denildi.

Okan Böke'nin yerinde Sportif AŞ'de Maruf Güneş'in seçildiği belirtildi.

