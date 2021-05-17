Galatasaray'da istikrar ve hırçınlıkta 1 numara: Marcao!

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 09:29

Galatasaray'ın Süper Lig'de bu sezon formasını giyen futbolcular arasında en istikrarlısı, Marcos do Nascimento Teixeira "Marcao" oldu.

Ligde şampiyonluk yarışını son dakikaya kadar sürdüren ve averajla şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptırarak ikinci olan sarı-kırmızılı takımda bu sezon 35 farklı futbolcu forma giydi. Bu futbolcular arasında en fazla süreyi Brezilyalı stoper Marcao aldı. 24 yaşındaki savunma oyuncusu, tamamı ilk 11'de olmak üzere 37 karşılaşmada forma giydi. Marcao, bu karşılaşmalarda toplamda 3 bin 325 dakika sahada kaldı.

Marcao'yu bu sezon gösterdiği performansla dikkati çeken ve A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası için açıklanan geniş kadrosuna da giren Taylan Antalyalı izledi. Ligdeki 40 maçın 34'ünde formasını terleten genç orta saha oyuncusu, 30 karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Taylan, toplamda 2 bin 693 dakika top koşturdu.

Sarı-kırmızılı ekipte en fazla süreyi alan üçüncü futbolcu ise Emre Kılınç oldu. Sezon başında kadroya dahil edilen Emre, sahaya çıktığı 35 maçın 27'sine ilk 11'de başladı ve 2 bin 304 dakika süre buldu.

EN GOLCÜLER FALCAO VE DİAGNE

Galatasaray'da forma giyen 35 futbolcunun 17'si toplamda 77 gole imza attı.

Sarı-kırmızılı takımın bu sezonki en skorer oyuncuları sürekli sakatlıklarla boğuşan Radamel Falcao ile ara transfer döneminde takımdan ayrılan Mbaye Diagne oldu. Ligde 17 maçta forma giyen Falcao ile 15 maçta süre alan Diagne, 9'ar kez fileleri havalandırdı.

Bu iki oyuncuyu ara transfer döneminde kadroya katılan Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed takip etti. Genç santrfor, toplamda 8 kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'da Ryan Babel 7, Younes Belhanda ile Kerem Aktürkoğlu 6'şar, Emre Akbaba ve Henry Onyekuru 5'er, Emre Kılınç, Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan 4'er, Halil Dervişoğlu 3, Ryan Donk ile Sofiane Feghouli 2'şer, Taylan Antalyalı, DeAndre Yedlin ve Jesse Sekidika da 1'er kez gol buldu.

Sezonu 80 golle tamamlayan Galatasaray'da 3 golü ise rakip oyuncular kendi kalesine gönderdi.

EN HIRÇIN DA MARCAO

Sarı-kırmızılı ekipte ligde oynayan futbolcular, bu sezon toplam 8 kez kırmızı, 74 kez de sarı kartla cezalandırıldı.

Kırmızı kartla ihraç edilen oyuncular, Radamel Falcao, Mbaye Diagne, Mustafa Muhammed, Emre Kılınç, Ryan Donk, DeAndre Yedlin, Marcao ve Oghenekaro Etebo oldu. Brezilyalı savunmacı Marcao, gördüğü 10 da sarı kartla takımın en hırçın oyuncusu olarak kayıtlara geçti.

FUTBOLCULARIN PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon forma giyen futbolcular ve Süper Lig'deki performansları şöyle:

Futbolcu Maç İlk 11 Sarı kart Kırmızı kart Gol Süre Marcao 37 37 10 1 0 3325 Taylan Antalyalı 34 30 8 0 1 2693 Emre Kılınç 35 27 0 1 4 2304 Ryan Donk 32 24 3 1 2 2187 Marcelo Saracchi 27 26 2 0 0 2156 Fernando Muslera 22 22 2 0 0 1980 Christian Luyindama 24 19 4 0 0 1751 Arda Turan 32 21 7 0 4 1615 Ryan Babel 32 16 5 0 7 1586 Martin Linnes 22 15 1 0 0 1544 Younes Belhanda 22 17 4 0 6 1480 Emre Akbaba 27 18 2 0 5 1415 Gedson Fernandes 17 17 2 0 0 1399 Ömer Bayram 32 13 4 0 0 1342 Oghenekaro Etebo 24 14 3 1 0 1232 Sofiane Feghouli 22 16 0 0 2 1175 Mustafa Muhammed 16 10 2 1 8 903 Okan Koçuk 10 10 1 0 0 900 Radamel Falcao 17 9 1 1 9 873 Mbaye Diagne 15 10 1 1 9 851 Kerem Aktürkoğlu 27 6 1 0 6 850 Oğulcan Çağlayan 18 10 1 0 4 839 Henry Onyekuru 14 8 1 0 5 819 Omar Elabdellaoui 10 9 2 0 0 818 Şener Özbayraklı 12 8 1 0 0 755 Fatih Öztürk 8 8 2 0 0 720 DeAndre Yedlin 11 9 1 1 1 669 Halil Dervişoğlu 12 6 0 0 3 575 Emre Taşdemir 9 5 2 0 0 510 Jesse Sekidika 6 0 0 0 1 82 Ali Yavuz Kol 4 0 1 0 0 30 Emin Bayram 2 0 0 0 0 22 Jimmy Durmaz 1 0 0 0 0 11 Valentine Ozornwafor 1 0 0 0 0 10 Bartuğ Elmaz 1 0 0 0 0 1



