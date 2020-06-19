Galatasaray’da koronavirüs test sonuçları açıklandı
Galatasaray’da bugün yapılan Covid-19 testleri negatif çıktı.
Galatasaray’da bugün yapılan Covid-19 testleri negatif çıktı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun 28. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağımız maç öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımıza sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital’ın katkılarıyla bu sabah (19 Haziran) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır" denildi.
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