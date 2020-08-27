Galatasaray'da Linnes kararını Fatih Terim verdi!
Galatasaray geçen yıl verim alamadığı Norveçli sağ beki ile yollarını ayırıyor!
Galatasaray geçen yıl verim alamadığı Norveçli sağ beki Martin Linnes ile yollarını ayırıyor!
Teknik direktör Fatih Terim'in sağ bek rotasyonunda Türk oyuncu Şener'e şans tanıyacağı ve Linnes'in takasta kullanabileceği öğrenildi. Sağ bek sorunu olan Beşiktaş'ın Linnes ile ilgilendiği biliniyor. Yine Süper Lig takımlarının Linnes için Galatasaray'ın kapıını çaldığı açıklandı
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