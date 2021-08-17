Galatasaray'da Fatih Terim'den Marcao ve Kerem Aktürkoğlu açıklaması

17 Ağustos 2021 Salı, 00:35

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının Süper Lig'in ilk haftasında GZT Giresunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Terim, ilk olarak oyunu değerlendirdi:

"İlk 15-20 dakika yadırganacak bir haldeydik. Golle beraber daha iyi oynamaya başladık. Penaltı kaçırdık, ikinciyi attık. İkinci yarı biz de on kişi kaldık, 3 gün sonra bir maç oynayacağız. Gereksiz yere daha fazla efor sergiledik, çok da gol kaçırdık. Üç puanla dönmek, ligin ilk maçında deplasmanda kazanmak önemli."

"DURUMU BİR ŞEKİLDE ÇÖZECEĞİZ"

Fatih Terim, futbolcusu Marcao'nun maç içerisinde takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yumruk ve kafa atarak kırmızı kart görmesi hakkında şunları söyledi:

"Hepimiz, soyunma odasında, sahanın içinde her türlü münakaşayı ederiz. Hatta neredeyse birbirimize saldırma noktasına geliriz, yükseliriz ama ama ben ilk defa görüyorum böyle bir pozisyonu. Henüz ne olduğunu anlamış değiliz. Ne olursa olsun hoş değil. Durumu bir şekilde çözeceğiz, kimse merak etmesin. İkisi de bizim oyuncumuz ama Kerem bizim genç ve kıymetlimiz. Hem Kerem'in gençliğini koruyacağız hem de Marcao'ya gereği neyse yapacağız. Ne yapacaksak biz yapacağız. Maçın önüne geçti. Ancak bir sakin olalım. Her şeyi hallederiz. Kimse merak etmesin."

"GÖREVİMİZ HERKESİ KAZANMAK"

Terim, Marcao'ya yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı sorusunu soran muhabire şu cevabı verdi:

"Maçtan yarım saat sonra 'Yaptırım uygulanacak mı?' sorusu, herhalde senin kulağına söylenen bir şey. Yaptırım uygularsak biz uygulayacağız. Kimseyi de ilgilendirmez. Kimse merak etmesin. Sakin olması gereken biziz, sinirle hareket etmeyiz. Bizim görevimiz herkesi kazanmak, yanlışı da ifade etmek. Biz böyle hadiseleri çok gördük, hepsini de çözdük."

"MARCAO ÖZÜR DİLEYECEK"

Tecrübeli teknik adam, sözlerine şöyle son verdi:

"Marcao önce Kerem'den, takım arkadaşlarından, Galatasaray taraftarından, Türk futbolundan özür dileyecek. Sonra bakacağız. Onu da hemen öldürmeyelim ama ötekinin de hakkını yedirmeyelim."

"MARCAO'NUN ÖYLE BİR KARAKTERİ YOK"

Fatih Terim, basın toplantısında ise şu ifadeleri kullandı:

"Astım kestim ve attım demek çok kolay. Mesele yönetebilmek. Başkanımız, yönetimimiz, biz teknik heyet; gereken neyse yapacağız. Bundan herkes emin. Bir yandan kayıplar, bir yandan fiziki yorgunluklar bindiği zaman adrenalin çok fazla yükselip, böyle ters işler oluyor.

Marcao'yu oraya iten sebebi anlamış değilim, onu oraya iten nedenleri soracağım, ne yaptı ki o kadar hiddetlendi? Kerem bizim kıymetlimiz, Marcao bizim kıymetli bir oyuncumuz. Öyle bir karakteri de yok. Yapılması gereken neyse yapacağız. Bundan emin olabilirsiniz. Bu aynı zamanda her oyuncuyu da ilgilendiren bir konu."

"RAHATLAMAYI BEKLEYECEĞİZ"

Terim, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir nefes alacağız. Bir rahatlamayı bekleyeceğiz sabaha kadar. Hepimiz akil insanlarız. Fevri hareket edemeyiz. Nasıl bir karar vereceğimizi yakında göreceksiniz. Onu astım, bunu kestim değil ama Kerem'in de hakkını, hukukunu, gençliğini de koruyacağız. Anlamadığım konu, son maç olur, şampiyonluk gider, bir şey olursunuz. Daha ilk maç. Gol üstüne gol kaçırıyorsunuz. 3 gün sonra maçımız var. 11'e 10 daha az yorulacağız. Olacağı varmış. Olmasaydı iyiydi.

Bu onu astım, bunu kestimlik bir konu değil ama Kerem'in de hakkını, hukukunu, gençliğini koruyacağız, Marcao'ya da söz hakkı vererek... Ama öncelikle herkesten özür dileyerek, başta Kerem ve ailesi olmak üzere."

"PATRICK'E 'HAYIR' DEDİK"

Terim, futbolcularının performanslarını şöyle değerlendirdi:

"Cicaldau daha iyi oynayacak, ilk defa bir arada oynayan bir takım içinde. Alex iyi bir oyuncu zaten. Daha iyi olacak. Orta saha-hücum bağlantısı açısından bizim için çok önemli bir futbolcu.

Diagne ilk golü attığı için, golcülere bu toleransı tanıyoruz. Patrick 'Ben atabilir miyim?' dedi, 'Hayır' dedik, daha önce atsın diye Alex'e söylemiştim. İlk defa bir arada oynayan bir takım içerisinde Alex. Daha iyi işler yapacak inşallah."

"OKAN'I DAHA ÇOK OYNASIN DİYE VERDİK"

Terim, Giresunspor'a kiralık yolladıkları kalecileri Okan Kocuk'un kendilerine karşı gösterdiği performansı da yorumladı:

"Okan Kocuk'u daha çok maç oynasın diye verdik. Galatasaray geçen sene en az gol yiyen takım, Muslera olmadığında da Okan'ın başarılı kaleciliğiyle de bu ilgiliydi. Oynasın, bize daha tecrübeli dönsün diye verdik.

Açıkçası tembih ettim, 'İkinci sarıyı yemeyin, aman kırmızıya dikkat edin' dedim ama kendi aranızda dikkat edin demeyi unutmuşum."