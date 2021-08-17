Galatasaraylı Marcao kaç maç ceza alacak?
Galatasaray'ın Giresunspor ile oynadığı maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao'nun alacağı ceza merak konusu.
Giresunspor- Galatasaray karşılaşmasına sarı kırmızıların iki oyuncusunun saha ortasında yaptığı kavga damga vurdu.
Kerem Aktürkoğlu, kaçırdığı bir pozisyonun ardından saha içinde Marcao ile tartıştı. Brezilyalı stoper, Kerem Aktürkoğlu'na önce kafa attı daha sonra yumrukladı.
Hakem Erkan Özdamar, pozisyonu VAR'da seyrettikten sonra Marcao'ya kırmızı kart gösterdi.
'5-10 MAÇ
Kırmızı kart sonrası Marcao'nun "Saldırı" başlıklı Madde 44'ten disipline sevk edilmesi bekleniyor. Maddeye göre Marcao 5 ile 10 maç arası ceza alabilir.
Madde 44 şöyle: "Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde; Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası verilir."
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