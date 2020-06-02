Galatasaray’da "mesafeli" adam adama!
Galatasaray, Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray, Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenman koordinasyon ve sürat çalışmasıyla başladı. Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik dar alan oyunları oynanırken, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi. Futbolcular çift kale maç sonrası sosyal mesafeye uygun olarak fotoğraf verdi.
Galatasaray, Rizespor maçının hazırlıklarına yarın sabah Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
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