Galatasaray'da nasıl 11? Fatih Terim'in planı!

18 Haziran 2020 Perşembe, 09:52

Pandemi sürecinin ardından kapkara bir hafta geçiren Galatasaray’ı zorlu günler bekliyor. Teknik Direktör Fatih Terim, Gaziantep FK maçında zorunlu değişiklikler yapacağı bir 11'le sahaya çıkacak. Muslera'sız kalan Cimbom'da Andone de sezonu kapattı ve kulübü Brighton'a geri dönüyor. Marcao'nun da sakatlığı sürüyor. Rize'de kırmızı kart gören Adem Büyük ile sarı kartla cezalı duruma düşen Donk, Antep kadrosunda olamayacak.

Üst üste gelen büyük eksikler Terim'in başını ağrıtıyor. Tecrübeli hoca, Gaziantep FK karşısında kaleyi Okan Kocuk'a emanet edecek. Savunmanın göbeğinde Ahmet Çalık ile genç Emin Bayram'ın şans bulması beklenirken forvet hattında Falcao yalnız kalacak. Üst üste 3. lig şampiyonluğunu hedefleyen sarı-kırmızılıların bu kadar zor geçen dönemi nasıl atlatacağı merak konusu.