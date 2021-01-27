Galatasaray'da Onyekuru ilk idmanına çıktı

27 Ocak 2021 Çarşamba, 15:11

Galatasaray, Süper Lig'in 22'nci haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-kırmızılılarda Onyekuru ilk idmanına çıkarken, Feghouli'nin adale grubunda kanama tespit edildiği ve tedaviye başlandığı belirtildi.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılıların Monaco'dan satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Nijeryalı forvet Henry Onyekuru, takımla beraber ilk antrenmanına çıktı.

Diğer taraftan, yapılan ileri tetkiklerinin ardından sağ üst arka adale grubunun dış yanını oluşturan biceps grubunda kanama tespit edilen Sofiane Feghouli'nin tedavisine başlandı. Şener Özbayraklı ve Oğulcan Çağlayan, tedavilerinin ardından sahada kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı düz koşulara başladı. Emre Taşdemir, kondisyonerler eşliğinde saha adaptasyon çalışmalarına devam etti.

Galatasaray, Gaziantep Futbol Kulübü maçı öncesindeki son antrenmanını yarın yaptıktan sonra saat 16.00'da Gaziantep'e hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.



