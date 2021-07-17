Galatasaray'da PSV Eindhoven hazırlıkları sürüyor
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV Eindhoven ile çarşamba günü karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenmanın sonunda interval koşular üzerinde duruldu.
Sarı-kırmızılılarda koronavirüs testlerinde pozitif sonuç alınan iki oyuncunun tedavi ve karantina sürecine devam edildi. Taylan Antalyalı ve Jimmy Durmaz ise takımdan ayrı bireysel programları doğrultusunda çalıştı.
Galatasaray, PSV Eindhoven maçı hazırlıklarını yarın akşam saat 19.00’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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