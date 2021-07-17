Galatasaray'dan sosyal medyada Oğulcan Çağlayanlı paylaşım
Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından lisansı çıkarılmayan Oğulcan Çağlayan için sosyal medyada paylaşım yaptı.
Galatasaray Spor Kulübü, sosyal medya hesabından Oğulcan Çağlayan'ın fotoğrafını kullanarak "Günaydın Galatasaray Ailesi" paylaşımı yaptı.
Günaydın #Galatasaray Ailesi pic.twitter.com/oj53rUiwGt— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 17, 2021
Geçtiğimiz günlerde Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında görülen "usulsüz transfer" davası sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu, Oğulcan Çağlayan'ın lisansını çıkarmamış; sarı-kırmızılı oyuncu Galatasaray'ın UEFA'ya gönderdiği listede de yer almamıştı. Lisansı çıkmayan Çağlayan, Galatasaray'ın PSV ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu mücadelesinde forma giyemeyeceği de kesinleşti.
Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Oğulcan’ın lisansının vize edilmemesi konusunda, Futbol Federasyonu’nun 1 milyon 250 bin Avroluk cezayı UEFA gelirinden tahsil edilmesi için dayattığını vurgulamış, “Kesinleşmemiş bir borcu neden kabul edelim?” demişti.
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