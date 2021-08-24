Galatasaray'da Randers maçının hazırlıkları başladı
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 17.30'da yapacağı antrenmanla Randers maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu rövanşında Randers'ı konuk edecek Galatasaray, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki gerçekleştirilen antrenmanda, Hatayspor maçında tam süre alan oyuncular günü salonda ve sahada yenilenme çalışmaları yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleriyle başladığı antrenmanma pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda taktik oyun gerçekleştirildi. İdman, interval koşuların ardından sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 17.30'da yapacağı antrenmanla Randers maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Antrenman öncesinde teknik direktör Fatih Terim ve bir futbolcusu basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.
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