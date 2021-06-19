Galatasaray'da seçim günü: Cumhuriyet, sandık başında

19 Haziran 2021 Cumartesi, 08:37

Galatasaray Kulübü başkanını seçecek. Galatasaray Kulübü'nde seçimli olağan genel kurulu için üyeler, sabahın erken saatlerinden itibaren Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda buluşmaya başladı.

Adaylar, üyelerle el sıkışıyor.

Mevcut başkan Mustafa Cengiz'in sağlık sorunları nedeniyle yeniden aday olmadığı Galatasaray'da 5 isim başkanlık için yarışacak.



Seçimde Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit Şardan, başkanlık için üyelerden oy isteyecek. Burak Elmas kırmızı, Metin Öztürk mor, İbrahim Özdemir sarı, Eşref Hamamcıoğlu yeşil, Mehmet Yiğit Şardan ise gri renkli oy pusulasına sahip olacak.

Tarihi seçimde yaklaşık 8 bin 500 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Tahmini katılım ise 5 bin olarak hesaplanıyor.



Aidatlarını yatıran ve seçimde oy kullanma hakkına sahip üyeler, Galatasaray Lisesi'ndeki sınıflarda kurulacak 30 sandıkta oy atabilecek. Oy kullanım alanları, yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında düzenlenecek.



Kapalı alanlarda 6 metrekareye, açık alanlarda ise 4 metrekareye 1 kişi gelecek şekilde sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat edilmesi sağlanacak.

Oy verme işlemi, 15.00'te sona erecek.