Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu
Galatasaray'da Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı'nın 22 Mayıs'ta yapılacağı açıklandı.
Galatasaray'ın resmi sitesinden Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin bir açıklama yayınlandı.
Sarı kırmızılı takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Türk Medeni Kanunu ile Tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince, Kulübümüzün “OLAĞAN SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI" 22 Mayıs 2021 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 29 Mayıs 2021 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır."
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