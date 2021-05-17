Galatasaray'da Taylan Antalyalı, taraftarlara teşekkür etti

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 18:34

Bu sezon Süper Lig’i 84 puanla ikinci sırada tamamlayan Galatasaray’ın orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla taraftarlara teşekkür etti.

Gelecek sezon taraftarlarını tekrar gururlandırmak ve bu takımın tekrar bir parçası olmak istediğinin altını çizen Taylan Antalyalı, şu ifadeleri kullandı:

“Cumartesi akşamı, çok zorlu, çok farklı bir sezonu geride bıraktık. Çok üzgünüm ama sonu mutlu bitmese de gururla noktaladığımız bir hikâye oldu bu sezon benim için. Taraftarlarımızla gelecek sezon kavuşabilmek ve beraber nice zaferler kazanmak, onların tekrar gurur duyacağı bir takımın parçası olmak için sabırsızlanıyorum. Hepinizi çok seviyor ve tüm sezon gösterdiğiniz destek için çok teşekkür ediyorum."

Taylan Antalyalı, bu sezon çıktığı 34 maçta bir gol ve üç asistlik bir performans gösterdi.

Antalyalı'nın paylaşımı:



