Igor Tudor, Galatasaray'a açtığı davayı kazandı

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 18:06

Galatasaray’da 2017 yılında görev alan teknik direktör Igor Tudor’un Galatasaray’a açtığı dava sonuçlandı.

Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre Süper Lig’i ikinci sırada bitiren Galatasaray’ın eski Hırvat teknik direktörü Igor Tudor, takımdan ayrıldıktan sonra açtığı davayı kazandı. Sarı-kırmızılı kulüp, Tudor'a faizler hariç 600 bin Euro ödeme yapacak. Tudor'un yıllık ücretinin 400 bin Euro olduğu, kontratında ise Şampiyonlar Ligi'ne kalınması durumunda 200 bin Euro, Avrupa Ligi'ne gidilmesi durumunda 100 bin Euro'luk bir bonusun bulunduğu öğrenildi. Ödemenin yapılmaması durumunda UEFA’dan Galatasaray’a yaptırım gelmesi bekleniyor.

2016-2017 sezonunun 20. haftasına kadar Karabükspor'u çalıştıran Igor Tudor, lig devam ederken Galatasaray ile anlaşmıştı. Galatasaray bu anlaşma neticesinde, Karabükspor'a 150.000 Euro fesih bedeli ödemişti.



