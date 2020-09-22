Galatasaray'da Taylan fırtınası

22 Eylül 2020 Salı, 08:47

Taylan Antalyalı fırtınası esiyor! Geçen sezon devre arasında Erzurumspor ile yollarını ayırdıktan sonra bedelsiz olarak Cimbom'a gelen Taylan, orta saha transferinin gecikmesiyle kendisini bir anda 11'de buldu. Gaziantep ve Başakşehir karşısındaki futboluyla göz dolduran 25 yaşındaki orta saha, “Sen neymişsin be” dedirtti. Taylan'ın hızlı yükselen performansında pay sahipleri Fatih Terim ve Selçuk İnan.

TAKIMIN GÖZDESİ

TERİM, Bucaspor'un altyapısında oynadığı süreden beri takip ettiği Taylan'a her fırsatta forma şansı verdi ve oyuncunun özgüvenini yükseltti. Teknik heyete katılan Selçuk İnan, kendi bölgesinde forma giyen futbolcuyu sürekli direktiflerle hazırlıyor. Arda Turan, “Xavi misin be aslanım” ifadesini kullanarak kendisini tebrik etti. Şenol Güneş, şimdiden milli maçlar için Taylan'ın ismini listeye yazdı.